В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 5 человек: самому старшему было 95 лет

Новые данные опубликовал оперативный штаб региона.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В понедельник, 5 июля, стало известно, что еще 5 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса. Такие данные озвучили в оперштабе региона.
— Скончались четверо мужчин в возрасте 64 года, 71 год, 73 года, 95 лет, а также женщина в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 100 человек, — говорится в официальном сообщении.
На сегодняшний день в реанимации находятся 345 человек. Из них 67 пациентов подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.
Всего за прошедшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 173 сибиряков. Таким образом, с начала пандемии ковид выявили уже у 47 691 человека, в том числе и у 3267 детей. При этом 42 049 пациентов выздоровели с начала вспышки.
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