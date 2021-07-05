В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 5 человек: самому старшему было 95 лет

Новые данные опубликовал оперативный штаб региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 5 июля, стало известно, что еще 5 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса. Такие данные озвучили в оперштабе региона.

— Скончались четверо мужчин в возрасте 64 года, 71 год, 73 года, 95 лет, а также женщина в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 100 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находятся 345 человек. Из них 67 пациентов подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Всего за прошедшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 173 сибиряков. Таким образом, с начала пандемии ковид выявили уже у 47 691 человека, в том числе и у 3267 детей. При этом 42 049 пациентов выздоровели с начала вспышки.

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