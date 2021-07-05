Власти прокомментировали сообщения о минированиях торговых центров в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 5 июля, в Новосибирске эвакуировали несколько торговых центров. Так, информация о том, что зданиях заложены бомбы, поступила в ТЦ «Северянка» на Кирова 113, а также в ТЦ «Галерея Fantasia» на площади Карла Маркса. В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали случившееся.

— В настоящий момент специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Полицейские устанавливают личности тех, кто отправил сообщения о минированиях, — уточнили в АТК.

Новосибирцев призвали сохранять спокойствие, а также действовать в соответствии указаниями компетентных органов. Антитеррористическая комиссия региона контролирует ситуацию.

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