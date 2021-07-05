Под Новосибирском водитель автобуса погиб, столкнувшись с фурой. Фото: ГИБДД по НСО.

В понедельник, 5 июля, в Чановском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. Там, на пересечении трасс «Иртыш» и «Чаны-Венгерово-Кыштовка», столкнулись пассажирский «ПАЗ» и большегруз. Подробности об аварии, ставшей смертельной для водителя автобуса, рассказали в региональной ГИБДД.

— ДТП случилось примерно в 7:20. 45-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, двигался по трассе К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка» со стороны рабочего поселка Чаны в направлении деревни Белехта и на пересечении с автодорогой Р-254 «Иртыш» столкнулся с грузовиком Volvo FH. Известно, фурой управлял 23-летний водитель, который ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении города Омска, — прокомментировали ЧП в ведомстве.

В результате жесткого столкновения водитель автобуса получил травмы, несовместимые с жизнь. Он умер на месте ДТП. По предварительным данным, в салоне автобуса не было пассажиров. По словам очевидцев, он ехал на заправку.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Фото: ГИБДД по НСО.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Смотреть видеосюжет Под Новосибирском автобус столкнулся с фурой.

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