Под Новосибирском электричка насмерть сбила 39-летнего мужчину. Фото: УТ МВД по СФО.

Смертельный инцидент произошел на перегоне между станциями Кабинетная и Чулымская в Новосибирской области. Там накануне, 4 июля, электричка сбила мужчину. Подробности о происшествии рассказали в УТ МВД по СФО.

— Полицейские, прибывшие на место, установили, что 39-летний мужчина шел вдоль железнодорожного пути по направлению движения поезда. На сигналы повышенной громкости, подаваемые локомотивом, мужчина не реагировал. Машинист электропоезда экстренно затормозил, однако составу не хватило тормозного пути, чтобы избежать столкновения с человеком. От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшим оказался 39-летний житель Кузбасса, — уточнили в транспортной полиции.

В ведомстве напомнили, находиться вблизи железнодорожных путей, а также переходить их в неположенном месте чревато непоправимыми последствиями. Кроме того, нельзя стоять в междупутье при прохождении встречных составов. Риск гибели и травмирования также увеличивает нахождение на железной дороге в состоянии опьянения.

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