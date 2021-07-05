В Новосибирске иномарка влетела в дорожный знак: пострадали два человека. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

В понедельник, 5 июля, в Центральном районе Новосибирска произошло крупное ДТП. Там, на перекрестке около дома № 62, столкнулись две иномарки: одна из них врезалась в дорожный знак. Корреспондент КП-Новосибирск снял на видео последствия аварии.

— Серый «Рено» завершал маневр на перекрестке, а красный «Мицубиси» летел прямо на скорости. Уходя от столкновения, влетел в знак «Пешеходный переход». Столкновение с «Рено» оказалось незначительным, по касательной, — рассказал корреспондент КП-Новосибирск.

В результате аварии красная иномарка получила серьезные повреждения — у нее сильно смяло переднюю часть. Также при столкновении пострадали два человека — пассажирка и водитель «Мицубиси». Им вызвали «скорую помощь», которая сейчас работает на месте ЧП. По предварительным данным, у водителя иномарки пробита голова, а у женщины травма ноги.

В результате аварии красная иномарка получила серьезные повреждения — у нее сильно смяло переднюю часть. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

На месте также находятся сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

При столкновении пострадали два человека — пассажирка и водитель «Мицубиси». Им вызвали «скорую помощь» Фото: Алёна ПЯТЕНОК

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