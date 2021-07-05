Новосибирские власти рассказали, как оформить детский кешбэк на Госуслугах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области подготовили инструкцию для родителей, которые хотят оформить компенсацию половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. В документе пошагово прописаны правила заполнения заявления на портале Госуслуг. Кроме того, в инструкции отразили ответы на самые популярные вопросы, а также разъяснили самые частые ошибки, которые допускают при оформлении кешбэка. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Самые частые ошибки при оформлении — неверное наименование лагеря, отсутствие приложенных сканов или фотографий договора, плохое их качество, не предоставление всех страницы договора, отсутствие в договоре подписей обеих сторон, неполное заполнение паспортных данных и другие, — отметили в ведомстве.

Перед тем как отправлять заявление родителям нужно проверить, чтобы сведения в нем и в договоре были идентичны. При этом у отправителя обязательно должна быть оформлена карта «МИР».

Известно, если путевка бесплатная или же оплачена частично, заявитель не имеет права претендовать на такую выплату. Кроме того, подать заявление можно только после окончания смены в лагере. В противном случае, если смена еще идет, а родитель пытается оформить кешбэк, он получит отказ

Документ с подробной инструкцией представлен в файле. Кроме того, он опубликован на сайте министерства.

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