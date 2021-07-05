Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

14 июля 2021 года в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink состоится российская премьера документального фильма «Красные пингвины» (Red Penguins). Фильм показывает недавнюю историю России через события, происходившие почти 30 лет назад с главным хоккейным клубом страны - ЦСКА.

Wink - это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус.

Автор картины «Красные пингвины» (16+) - известный американский режиссер Гейб Польски, родители которого эмигрировали из советской Украины еще до его рождения. «Красные пингвины» стали попыткой Польски понять русскую душу и объяснить ее несовместимость с американской мечтой.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В проекте приняли участие известные отечественные политические и культурные деятели, а также популярные персоны из мира спорта. В фильме можно встретить спортивного комментатора Виктора Гусева, телеведущего и продюсера Александра Любимова, а также Александра Барановского - генерала армии, возглавлявшего ЦСКА в 90-е годы. Мировая премьера «Красных пингвинов» состоялась 5 сентября 2019 года на международном кинофестивале в Торонто.

По сюжету американский маркетолог Стив Уоршоу отправляется в только что образовавшуюся после распада Союза новую Россию. Его задача - создать настоящий «взрыв» в сфере развлечений постсоветского мира. Он привлекает к участию в проекте самую популярную спортивную команду в стране - хоккеистов московского ЦСКА, а также голливудских звезд первой величины. Созданное Стивом шоу отправляет зрителей в невообразимое для России тех лет приключение, а сам автор проекта попадает в не менее удивительный водоворот событий внутри лихих 90-х.