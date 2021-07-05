В Новосибирске 40-летняя женщина умерла после падения из троллейбуса

Подробности об инциденте рассказали в региональной ГИБДД. Фото: ГИБДД по НСО.

В Дзержинском районе Новосибирска из салона троллейбуса выпала женщина. В результате ЧП сибирячка получила серьезные травмы, от которых умерла в больнице. Подробности о трагедии, случившейся в субботу, 3 июля, рассказали в областной ГИБДД.

— Инцидент произошел в 23 часа 15 минут. Водитель 1998 года рождения управлял троллейбусом № 23 и следовал по улице проспект Дзержинского. В пути следования, на остановке общественного транспорта «Красина», из салона троллейбуса выпала женщина. В результате ЧП пострадала горожанка 1981 года рождения. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «Политравма». Врачи боролись за ее жизнь, однако сибирячка умерла, — уточнили в ведомстве.

Сейчас по факту ЧП проводится доследственная проверка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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