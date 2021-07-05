В Новосибирске эвакуировали торговый центр: рассказываем, что произошло

В Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 5 июля, в Новосибирске экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Северянка» на Кирова 113. На место съехались экстренные службы. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, сотрудники центра получили информацию о минировании и обратились в полицию.

При этом в ГУ МВД по Новосибирской области случившееся пока не прокомментировали.

— Информация уточняется, — отметили в ведомстве.

В настоящий момент в здании работают представители экстренных служб: они обследуют помещение на наличие взрывчатки. Подробности о происшествии уточняются.

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