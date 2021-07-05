Сибирячка разделась топлес и залезла на крышу иномарки: ее сняли на видео

Комментаторы предположили, что на женщину повлияла жара. Фото: стоп-кадр.

На парковке в Кировском районе Новосибирска на крышу иномарки залезла женщина. Перед этим сибирячка разделась топлес. Очевидцы сняли обнаженную горожанку на видео и опубликовали в соцсети накануне, 4 июля.

— На улице Мира дама сбросила с себя лишние одежи, забралась на крышу «Тойоты», помяла ее и явно не намеревалась слезать. Жара или нечто иное? — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Судя по кадрам, у женщины был агрессивный настрой: возвышаясь на крыше авто, она что-то доказывала рядом стоящим парням. Вероятно, те уговаривали ее спуститься. Однако у них не вышло.

Комментаторы поста предположили, что на женщину повлияла аномальная жара.

— Это солнце виновато!

— Посмотрите, как жарко человеку!

Некоторые уверены, женщина разделась, потому что употребила запрещенные вещества.

— Вот ее прет!

— Видно, что под чем-то.

Кто-то пошутил, что сибирячка поступила так назло своему мужчине.

— Ее мужчина недооценивал ее грудь, поэтому она решилась на такое.

Ранее КП-Новосибирск писала о женщине, которая полностью разделась и, пританцовывая, прогулялась по Большевистской улице. Кроме того, обнаженная сибирячка залезла на забор.

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