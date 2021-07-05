В Новосибирске двоих детей на надувном матрасе унесло течением по Оби. Фото: служба спасения МАСС.
На пляже Бугринском в Кировском районе Новосибирска чуть не произошла трагедия. Там накануне, 4 июля, двоих детей: 12 и 8 лет, унесло течением по Оби на надувном матрасе. Их вовремя заметили матросы-спасатели и бросились им на помощь.
— Ребят подняли из воды и доставили на берег, — рассказали в службе спасения МАСС.
К счастью, медицинская помощь маленьким сибирякам не потребовалась. Детей передали маме.
Спасатели напоминают, отдыхая у воды, родителям нужно внимательно следить за детьми. Отсутствие контроля со стороны взрослых чревато фатальными последствиями.
В МАСС также уточнили, в случае возникновения ЧП нужно позвонить по телефонам: 112 или 231-06-49.
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