Под Новосибирском из реки достали мертвого мужчину. Фото: ACT Black.

В Новосибирской области из реки достали мертвого мужчину. Информация об инциденте, который случился в субботу, 3 июля, появилась в соцсети.

— Труп выловили в районе деревни Бибиха, — написал автор сообщения, опубликованного в Телеграм-канале ACT Black.

Судя по кадрам к посту, тело пробыло в воде длительное время — на трупе явные следы разложения.

При каких обстоятельствах мужчина погиб, а также что стало причиной его смерти, предстоит установить специалистам. В региональном СК ЧП пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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