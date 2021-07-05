В Новосибирске из-за короткого замыкания загорелась трансформаторная подстанция. Фото: "АСТ-54".

В ночь на понедельник, 5 июля, в Кировском районе Новосибирска произошел пожар. Там, на улице Виктора Уса, вспыхнула электрическая подстанция. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— Возгорание произошло около полуночи, информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На место происшествия выезжали пожарные. Инцидент прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Выезд 00:46 Виктора Уса 15. На момент прибытия установлено, произошло короткое замыкание на трансформаторной подстанции. Тушение не потребовалось. Видимо, после отключения напряжения замыкание прекратилось, — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.