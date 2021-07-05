Пробки в Новосибирске на утро 5 июля 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 5 июля 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 5 июля 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Троллейная. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение затруднено по улице Новосибирской и по проезду Энергетиков. Также сложно проехать по улице Ватутина и Советскому шоссе.

На правом берегу города пробка традиционно образовалась на Большевистской улице — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Также сложно проехать по улицам Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 5 июля, составил 4 балла.

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