«Это же торнадо!»: Новосибирец снял на видео смерч в городе

Он запечатлел необычное явление на улице Мира. Фото: стоп-кадр.
Житель Новосибирска снял на видео пылевой смерч. Он запечатлел необычное явление на улице Мира. Получившийся видеоролик мужчина опубликовал в соцсети.
— Черт побери, это же торнадо! Торнадо в Новосибирске, смерч! — говорит на кадрах удивленный сибиряк.
На опубликованном видео видно, как пыль из-за ветра поднялась в воздух и образовала торнадо. Судя по всему, пылевой смерч никому не навредил.
Подписчики паблика отметили, для Новосибирска такое явление не редкость.
— Этот город — самый чистый город на Земле!
— Подумаешь, сквозняк, — написали комментаторы.
Ролик набрал более 40 тысяч просмотров и почти 200 лайков.
Ранее КП-Новосибирск писала о мужчине, который также снял на видео смерчь из пыли. В тот раз торнадо выглядело мощнее.
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