«Это же торнадо!»: Новосибирец снял на видео смерч в городе

Он запечатлел необычное явление на улице Мира. Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска снял на видео пылевой смерч. Он запечатлел необычное явление на улице Мира. Получившийся видеоролик мужчина опубликовал в соцсети.

— Черт побери, это же торнадо! Торнадо в Новосибирске, смерч! — говорит на кадрах удивленный сибиряк.

На опубликованном видео видно, как пыль из-за ветра поднялась в воздух и образовала торнадо. Судя по всему, пылевой смерч никому не навредил.

Подписчики паблика отметили, для Новосибирска такое явление не редкость.

— Этот город — самый чистый город на Земле!

— Подумаешь, сквозняк, — написали комментаторы.

Ролик набрал более 40 тысяч просмотров и почти 200 лайков.

Ранее КП-Новосибирск писала о мужчине, который также снял на видео смерчь из пыли. В тот раз торнадо выглядело мощнее.

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