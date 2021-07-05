Погода в Новосибирске на 5 июля 2021 года: в городе аномальная жара

Температура воздуха составит +33 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 5 июля 2021 года будет жаркой и солнечной. Днем столбики термометров поднимутся до +31...+33 градусов, а к вечеру опустятся всего лишь до +29 градусов.

— Ветер подует южный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — обещают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В Новосибирской области будет еще жарче. Днем столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем осадков не ожидается. Температура воздуха составит +30...+32 градуса, а к ночи опустятся до +21...+23 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит 738-741 миллиметр ртутного столба.

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