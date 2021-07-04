В Новосибирской области иномарка врезалась в «Оку»: погиб водитель

Машины столкнулись лоб в лоб. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54!.

Сегодня вечером 4 июля в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе между городом Искитим и Завьялово две иномарки столкнулись лоб в лоб.

— Водитель кроссовера Hyundai Creta, двигаясь со стороны Завьялово, на 7-м км автодороги выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ока. В результате ДТП погиб водитель Оки, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь. В нем ехали 4-летний ребенок и 25-летняя женщина.

Сейчас сотрудникам ДПС предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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