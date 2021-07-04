Гало увидели в Тогучинском районе. Фото: скриншот из видео

Новосибирец заснял красивое атмосферное явление крупным планом. В камеру сибиряка попало гало.

— Я был на рыбалке на озере Белоглинка в Тогучинском районе. Рано утром увидел гало и решил снять его на телефон. После чего выложил на «Youtube”, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав, автор видео.

На кадрах видно, как солнце окружает яркое белое кольцо. Оно красиво смотрится на чистом голубом небе. Стоит отметить, что ролик набрал больше 300 просмотров в социальных сетях.

В комментариях под видео сибиряки восхитились увиденным:

— Удачный кадр! Будто глаз в небе.

— Прикольное явление!

— Удачно пойман момент.

Смотреть видеосюжет «Будто глаз в небе»: новосибирец заснял красивое атмосферное явление крупным планом

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