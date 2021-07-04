«Будто глаз в небе»: новосибирец заснял красивое атмосферное явление крупным планом

Гало увидели в Тогучинском районе. Фото: скриншот из видео
Новосибирец заснял красивое атмосферное явление крупным планом. В камеру сибиряка попало гало.
— Я был на рыбалке на озере Белоглинка в Тогучинском районе. Рано утром увидел гало и решил снять его на телефон. После чего выложил на «Youtube”, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав, автор видео.
На кадрах видно, как солнце окружает яркое белое кольцо. Оно красиво смотрится на чистом голубом небе. Стоит отметить, что ролик набрал больше 300 просмотров в социальных сетях.
В комментариях под видео сибиряки восхитились увиденным:
— Удачный кадр! Будто глаз в небе.
— Прикольное явление!
— Удачно пойман момент.
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