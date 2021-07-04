В Новосибирске от коронавируса умерла 93-летняя женщина

За сутки еще 169 человек заразились коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске еще 10 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 73 года, 80 лет и женщины в возрасте 56 лет, 75 лет, 81 год, 81 год, 83 года, 91 год, 93 года. Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умерли 2 095 человек, — передает обновленные данные оперштаб.

На сегодняшний день в реанимации находятся 362 человека, а к аппаратам ИВЛ подключены 72.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 225 пациентов, в том числе 90 детей, — говорится в сообщении от оперштаба.

Сейчас в Новосибирске зафиксировано с начала пандемии 47 518 случаев заражения коронавирусом. За сутки его обнаружили еще у 169 человек.

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