Новосибирец украл лошадь из конюшни

Коня украли из конюшни.
Фото: Павел КЛОКОВ
В Новосибирской области неизвестный угнал лошадь из конюшни. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Инцидент произошел в деревне Сарыбалык в Доволенском районе Новосибирской области. Лошадь угнали ночью и хозяйка не знает, кто это сделал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Пострадавшая написала заявление в полицию.
Напомним, что недавно сибирячка пожаловалась на теленка, сломавшего зеркало заднего вида на машине. Женщина написала заявление в полицию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер