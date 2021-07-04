Новосибирец украл лошадь из конюшни

Коня украли из конюшни. Фото: Павел КЛОКОВ

В Новосибирской области неизвестный угнал лошадь из конюшни. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Инцидент произошел в деревне Сарыбалык в Доволенском районе Новосибирской области. Лошадь угнали ночью и хозяйка не знает, кто это сделал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая написала заявление в полицию.

Напомним, что недавно сибирячка пожаловалась на теленка, сломавшего зеркало заднего вида на машине. Женщина написала заявление в полицию.

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