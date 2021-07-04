Сибирячка пожаловалась в полицию на соседского теленка, сломавшего зеркало у машины

Теленок бежал домой.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Сибирячка пожаловалась на теленка, сломавшего зеркало в машине ее дочери. Инцидент произошел в деревне Серегино Чановского района Новосибирской области.
— Хозяин телят гнал их на мотороллере в сторону дома. Один из них подбежал и случайно отломал на иномарке зеркало заднего вида. После того, как сибирячка сделала пастуху замечание, то к ней вышла его жена и начала оскорблять, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Женщина написала заявление в полицию.
Напомним, что недавно в Новосибирской области агроном украла с плантации жимолости на 82 тысячи рублей.
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