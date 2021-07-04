Новосибирец украл у ребенка самокат на Красном проспекте

Подозреваемого быстро задержали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирец ограбил ребенка на в центре города. ЧП произошло на улице Красный проспект. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Новосибирец украл у ребенка сотовый телефон и самокат. Ущерб составил 16 тысяч рублей. Подозреваемого удалось найти быстро. Им оказался 19-летний парен. Стоит отметить, что ранее судим он не был, — сообщил источник.

По словам источника, следователи возбудили уголовное дело по статье 161 — «Грабеж». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о не выезде.

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