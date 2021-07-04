Школьника спустили вниз. Фото: стоп-кадр из видео

Новосибирские спасатели помогли подростку слезть с трансформаторной будки. Об этом они рассказали в группе «МАСС» в социальных сетях.

— Дежурному поступила информация, что ребенок залез на трансформаторную будку и не может спустится. Это произошло на улице Газонная в Первомайском районе. На место тут же выехали спасатели, — сообщается в группе.

Прибыв на место, спасатели попросили ребенка отойти от края крыши. Один из них по лестнице забрался наверх и помог спустится школьнику.

— В Новосибирске подросток забрался на трансформаторную будку, а снимать его пришлось спасателям, — объяснили спасатели.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске подросток забрался на трансформаторную будку, а снимать его пришлось спасателям

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