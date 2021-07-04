Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2021 10:43

В Новосибирске подросток забрался на трансформаторную будку, а снимать его пришлось спасателям

Мальчик залез туда пока играл с друзьями
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школьника спустили вниз. Фото: стоп-кадр из видео

Школьника спустили вниз. Фото: стоп-кадр из видео

Новосибирские спасатели помогли подростку слезть с трансформаторной будки. Об этом они рассказали в группе «МАСС» в социальных сетях.

— Дежурному поступила информация, что ребенок залез на трансформаторную будку и не может спустится. Это произошло на улице Газонная в Первомайском районе. На место тут же выехали спасатели, — сообщается в группе.

Прибыв на место, спасатели попросили ребенка отойти от края крыши. Один из них по лестнице забрался наверх и помог спустится школьнику.

— В Новосибирске подросток забрался на трансформаторную будку, а снимать его пришлось спасателям, — объяснили спасатели.

Смотреть видеосюжет
В Новосибирске подросток забрался на трансформаторную будку, а снимать его пришлось спасателям
В Новосибирске подросток забрался на трансформаторную будку, а снимать его пришлось спасателям
Вчера в 16:23 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на ул. Газонная, ребёнок 2012 г.р. не может спустить с крыши трансформаторной будки, требуется помощь спасателей. По указанному адресу в Первомайский район города выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели попросили ребёнка отойти от края крыши. Один из спасателей с помощью лестницы поднялся на крышу трансформаторной будки, надел на ребёнка косынку и шлем. Страхуя ребёнка с помощью верёвки, спасатели помогли ему спуститься вниз. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.