Школьника спустили вниз. Фото: стоп-кадр из видео
Новосибирские спасатели помогли подростку слезть с трансформаторной будки. Об этом они рассказали в группе «МАСС» в социальных сетях.
— Дежурному поступила информация, что ребенок залез на трансформаторную будку и не может спустится. Это произошло на улице Газонная в Первомайском районе. На место тут же выехали спасатели, — сообщается в группе.
Прибыв на место, спасатели попросили ребенка отойти от края крыши. Один из них по лестнице забрался наверх и помог спустится школьнику.
— В Новосибирске подросток забрался на трансформаторную будку, а снимать его пришлось спасателям, — объяснили спасатели.
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