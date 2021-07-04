Огнем была охвачена вся квартира. Фото: стоп-кадр из видео.

Следователи назвали причину пожара на улице Пермитина в Ленинском районе. Напомним, что двухкомнатная квартира на третьем этаже загорелась ночью 4 июля. В одной из комнат был обнаружен труп.

— Следственным отделом по Ленинскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 74-летнего мужчины,. после пожара в доме по улице Пермитина,16, — сообщили в региональном СК.

По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.