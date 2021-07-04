Огнем была охвачена вся квартира. Фото: стоп-кадр из видео.
Следователи назвали причину пожара на улице Пермитина в Ленинском районе. Напомним, что двухкомнатная квартира на третьем этаже загорелась ночью 4 июля. В одной из комнат был обнаружен труп.
— Следственным отделом по Ленинскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 74-летнего мужчины,. после пожара в доме по улице Пермитина,16, — сообщили в региональном СК.
По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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