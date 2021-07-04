Одного из водителей забрали на скорой в больницу. Фото: скриншот из видео .

Сегодня ночью 4 июля на Красном проспекте столкнулись три машины. ДТП произошло в Заельцовском районе.

- Водитель ехал на автомобиле Мitsubishi Lancer по Красному проспекту в сторону улицы Георгия Колонды и у дома №222 столкнулся с автомобилем KIA Rio под управлением водителя, двигавшимся во встречном направлении и поворачивающим в сторону Залесского, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

После удара водителя « Мitsubishi Lancer» отбросило в автомобиль «Toyota Corolla». Ее водитель ехал по улице Северной и поворачивал на Красный проспект.

- В аварии пострадал водитель Рио, который был госпитализирован с предварительным диагнозом «ушиб головного мозга», - уточнили в пресс-службе.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске на Красном проспекте произошло массовое ДТП

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