В Новосибирске на Красном проспекте произошло массовое ДТП

Одного из водителей забрали на скорой в больницу. Фото: скриншот из видео .
Сегодня ночью 4 июля на Красном проспекте столкнулись три машины. ДТП произошло в Заельцовском районе.
- Водитель ехал на автомобиле Мitsubishi Lancer по Красному проспекту в сторону улицы Георгия Колонды и у дома №222 столкнулся с автомобилем KIA Rio под управлением водителя, двигавшимся во встречном направлении и поворачивающим в сторону Залесского, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
После удара водителя « Мitsubishi Lancer» отбросило в автомобиль «Toyota Corolla». Ее водитель ехал по улице Северной и поворачивал на Красный проспект.
- В аварии пострадал водитель Рио, который был госпитализирован с предварительным диагнозом «ушиб головного мозга», - уточнили в пресс-службе.
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