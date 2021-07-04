Сибирячка опозорила в соцсетях парня, который стал шантажировать ее после секса

Сибирячка не думала, что встреча с парнем закончится шантажом.

36-летняя Ольга* и подумать не могла, что вляпается в неприятную историю после того, как согласилась на свидание с грузчиком.

- Я переезжала, вызывала грузчиков. Один парень, который младше меня на 10 лет, стал уделять мне внимание. Я согласилась на свидание с ним - решили провести вечер у меня на даче, - рассказала КП-Новосибирск Ольга. - Ни на какие серьезные отношения я не рассчитывала, а вот он стал про любовь мне врать. Предлагал жить вместе и говорил, какая его бывшая тварь и как он хочешь сына по имени Лев. Видимо, когда я расплачивалась через онлай-банк, увидел, что у меня на счету 500 тысяч.

Ольга в историю грузчика и не собиралась верить, но того, что произошло потом, она совсем не ожидала.

Тот самый пост. Фото: соцсети.

- Он дал мой номер телефона своей девушке, Она разговаривает исключительно матом. Русских слов не понимает, терроризирует, угрожает избить или выложить в сеть фото вашего с ним секса. Благо, что я точно знала, что никакой съемки быть не могло, поэтому никак не отреагировала и просто заблокировала их в телефоне и соцсетях.

А еще сибирячка выложила пост об этой истории в интернете, чтобы опозорить грузчика и его девушку, пытавшихся ее шантажировать.

*Имя героини публикации изменено.

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