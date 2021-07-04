В Новосибирске в Ленинском районе загорелась квартира в пятиэтажном доме

В квартире обнаружили погибшего. Фото: скриншот из видео.

Сегодня ночью 4 июля в Новосибирске в Ленинском районе загорелась квартира. ЧП произошло на улице Пермитина.

— Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже. Из подъезда до приезда пожарных самостоятельно эвакуировали без 30 человек, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В сгоревшей квартире обнаружили погибшего человекаа. Информацию о нем предстоит узнать следователям, работавшим на месте. Так же устанавливается из-за чего произошел пожар.

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