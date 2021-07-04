Погода в Новосибирске на 4 июля 2021 года: будет гроза

Воздух прогреется до 35 градусов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 4 июля 2021 года будет жаркой и солнечной, но возможна гроза. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского УГМС.
— Днем столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов, а ночью опустятся всего до +17...+19 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — обещают метеорологи. — В Новосибирской области температура воздуха составит +35 градуса.
По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +29..+31 градусов. Ночь тоже будет теплая +20...+22 градуса. Атмосферное давление составит 742-744 миллиметров ртутного столба.
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