Погода в Новосибирске на июль и август 2021 года: сколько продержится аномальная жара

В июле и августе будет теплая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на июль и август 2021 года обещает быть теплой, но дождливой. Несмотря на осадки аномальная жара сохранится весь месяц.

По данным сайта «Gismeteo», в июле весь месяц температура воздуха днем будет колебаться от плюс 20 градусов до плюс 30 градусов. Ночи так же ожидаются теплые: столбик термометра покажет от плюс 11 градусов до плюс 22 градусов. По прогнозу самыми жаркими днями станут 5 и 6 июля. В эти же жни ожидаются грозы. Осадки придут в город в конце июля. Август начнется с теплой, но дождливой погоды.

По данным «Яндекс.Погоды», июль будет жарким, но дождливым. Температура воздуха будет достигать 22-26 градусов. Август также будет теплым. Температура воздуха составит 18-23 градуса.

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