«Ребенок очень скучает»: в Новосибирске четырехлетний мальчик ищет плюшевого медведя, которого забыл на улице

Малыш ищет плюшевого медведя, забытого на улице. Фото: Влада Парфеменко

В Первомайском районе Новосибирска четырехлетний малыш потерял своего верного друга — плюшевого медведя. С мягкой игрушкой мальчик не расставался никогда: он с ним спал, ел, ходил гулять, а тут не усмотрел. Последний раз с Мишкой ребенок гулял на детской площадке во дворе дома №1/1на улице Одоевского. Сестра мальчика, чтобы поддержать брата, опубликовала объявление в соцсети с просьбой помочь в поисках плюшевого друга.

— Когда-то это был мой медведь, мне его купили, когда мне было 6 лет. А потом я повзрослела, и брат с ним подружился. Сколько игрушек ему не покупали, он всегда играл с этим. Сейчас он сильно скучает и переживает, что больше никогда не увидит Мишку, — рассказало КП-Новосибирск Влада, сестра мальчика.

Со слов сибирячки, что брат качался с медведем на качеле, а потом бегал по площадке, куда дальше делась игрушка, непонятно. Дома плюшевого друга не нашли.

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