Налоговики разоблачили обман с возмещением НДС на 211 миллионов рублей

Суд поддержал решение налоговой инспекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирские налоговики доказали правомерность доначисления 211 миллионов рублей к «Компании Северное сияние» и штрафа 169 миллионов рублей.

Такое решение налоговики вынесли в октябре 2020 года после проверки деклараций по НДС за третий квартал 2019 года. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Налоговики выехали на предприятие в республику Коми. В городе Усинске расположена производственная база компании. Там есть склад. Компания утверждала, что на нем хранятся важные материалы. На деле оказалось, что в помещении не было ничего полезного. Там находились материалы, срок годности которых уже закончился.

Арбитражный суд Новосибирской области 30 июня отказал компании в просьбе отменить решение.

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