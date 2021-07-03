Налоговики разоблачили обман с возмещением НДС на 211 миллионов рублей

Суд поддержал решение налоговой инспекции.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новосибирские налоговики доказали правомерность доначисления 211 миллионов рублей к «Компании Северное сияние» и штрафа 169 миллионов рублей.
Такое решение налоговики вынесли в октябре 2020 года после проверки деклараций по НДС за третий квартал 2019 года. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».
Налоговики выехали на предприятие в республику Коми. В городе Усинске расположена производственная база компании. Там есть склад. Компания утверждала, что на нем хранятся важные материалы. На деле оказалось, что в помещении не было ничего полезного. Там находились материалы, срок годности которых уже закончился.
Арбитражный суд Новосибирской области 30 июня отказал компании в просьбе отменить решение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер