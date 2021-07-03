В Новосибирске 22-летний парень покончил с собой на глазах матери и своей девушки

Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть парня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 3 июля, в Октябрьском районе Новосибирска 22-летний парень покончил с собой на глазах матери и своей девушки. Это произошло около пяти утра в доме №7/3 на улице Виталия Потылицына. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Я живу по соседству с квартирой, где случилась трагедия. Проснулась от громко разговора. Я услышала, как парень говорил родным, что сейчас покончит с собой. Потом я услышала, как кричит его мама и просит вызвать «Скорую помощь», — сообщила КП-Новосибирск соседка.

Известно, что врачи, прибывшие на место, констатировали смерть молодого человека.

В СКР по Новосибирской области уточнили, что по данному факту проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.