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Происшествия3 июля 2021 11:31

В Новосибирске 22-летний парень покончил с собой на глазах матери и своей девушки

Со слов очевидцев, перед тем, как случилась трагедия, семья разговаривала на повышенных тонах
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть парня.

Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть парня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 3 июля, в Октябрьском районе Новосибирска 22-летний парень покончил с собой на глазах матери и своей девушки. Это произошло около пяти утра в доме №7/3 на улице Виталия Потылицына. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Я живу по соседству с квартирой, где случилась трагедия. Проснулась от громко разговора. Я услышала, как парень говорил родным, что сейчас покончит с собой. Потом я услышала, как кричит его мама и просит вызвать «Скорую помощь», — сообщила КП-Новосибирск соседка.

Известно, что врачи, прибывшие на место, констатировали смерть молодого человека.

В СКР по Новосибирской области уточнили, что по данному факту проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии.

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