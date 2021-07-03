В Новосибирске 22-летний парень покончил с собой на глазах матери и своей девушки

Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть парня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В субботу, 3 июля, в Октябрьском районе Новосибирска 22-летний парень покончил с собой на глазах матери и своей девушки. Это произошло около пяти утра в доме №7/3 на улице Виталия Потылицына. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.
— Я живу по соседству с квартирой, где случилась трагедия. Проснулась от громко разговора. Я услышала, как парень говорил родным, что сейчас покончит с собой. Потом я услышала, как кричит его мама и просит вызвать «Скорую помощь», — сообщила КП-Новосибирск соседка.
Известно, что врачи, прибывшие на место, констатировали смерть молодого человека.
В СКР по Новосибирской области уточнили, что по данному факту проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии.
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