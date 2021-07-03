В Новосибирске от коронавируса умерла 34-летняя женщина

От коронавируса умерли шесть человек за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 3 июля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли шесть пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 73 лет, 74 лет, 78 лет и женщины в возрасте 34 лет, 73 лет, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 085 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находятся 354 человек, из них 73 пациента подключили к аппаратам ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.

За последние сутки ковид обнаружили у 180 человек, выздоровели 136 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом переболели 47349 человек, в том числе 3210 детей, выздоровели 41975.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что иммунолог объяснил, как расшифровать тест на антитела к коронавирусу и когда пора делать прививку. Если тест на антитела к коронавирусу показал высокий результат, три месяца можно наблюдать за титром и отложить вакцинацию.

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