Полицейские просят сдать тех, кто делает поддельные ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации в Новосибирске

Полицейские попросили новосибирцев о помощи. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске полицейские обратились к жителям региона. Они просят помочь в поиске тех, кто делает липовые ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

— Тех, кто располагает информацией о лицах, предлагающих услуги в получении медсправок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур в сети Интернет или в мессенджерах, просьба сообщить в полицию по телефону 02 или с мобильного 102, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, регион охватила третья волна коронавируса. Режим повышенной готовности продлили до конца сентября. Рассматривается вопрос о том, чтобы обязать всех жителей области вакцинироваться, сейчас люди ставят прививки по собственному желанию.

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