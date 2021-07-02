«Собор и инженер»: в Новосибирске открылась выставка, посвященная Николаю Тихомирову

В краеведческом музее Новосибирска открылась выставка «Собор и инженер», посвященная Николаю Михайловичу Тихомирову, одному из основателей города, который руководил строительством Собора Александра Невского. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания НСО".

В краеведческом музее Новосибирска открылась выставка «Собор и инженер», посвященная Николаю Михайловичу Тихомирову, одному из основателей города, который руководил строительством Собора Александра Невского. У этого же храма Николай Тихомиров был похоронен. Его могилу обнаружили случайно ровно 50 лет назад — в далеком 1971 году. Об этом пишет издание «Ведомости Законодательного Собрания».

На выставке, открывшейся в музее, впервые рассказали об инженере-путейце Тихомирове с погружением в материал и эмоциональным включением. Основная часть экспозиции — предметы из фонда Тихомирова, переданные в музей его дочерью Тихомировой Ольгой. Так, на выставке представлены вещи, мебель семьи, а еще уникальные чертежи собора Александра Невского: именно их использовал Тихомиров во время строительства храма.

— Судьба этого храма является белым пятном в истории Новониколаевска — Новосибирска. Кто был его автором — архитектор Лыгин или Соловьев? В процессе работы над проектом мы нашли некоторые новые материалы, но нужно продолжать исследование, — рассказал Андрей Радзюкевич, доцент Новосибирского архитектурно-строительного университета. — Если сравнивать наш собор с подобными храмами, я бы сказал, что он является лучшим по пропорциям и тектонике, образцом этого типа архитектуры. Новосибирцы могут по праву гордиться своим храмом, — добавил он.

Известно, в музее представлены виды собора в разные годы, нет только предметов дореволюционного времени. Кроме того, на выставке есть часть эскизов современной росписи собора — их предоставил автор — художник Петр Алексеевич Милованов.

Сам строитель храма, Николай Тихомиров, скончался в 1900 году. Он умер в возрасте 43 лет от кровоизлияния в мозг. Судя по фото, представленным в музее, церемония прощания превратилась в большую процессию. Семья Тихомирова после его смерти какое-то время жила в доме у Оби, а потом для них построили жилье на Барнаульской улице. Сейчас там находится улица Щетинкина и гимназия № 10.

Известно, что выставка «Собор и инженер» будет работать в краеведческом музее до 15 августа.

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