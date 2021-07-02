Стало известно, сколько новосибирцев погибли в ДТП в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 2 июля, стало известно, сколько новосибирцев погибли в ДТП за пять месяцев 2021 года. Данные об этом КП-Новосибирск назвал начальник отдела ГИБДД управления МВД РФ по Новосибирску подполковник полиции Евгений Маслюк.

— За 5 месяцев 2021 года в Новосибирске произошло 295 ДТП, в которых 18 человек погибли, а 330 получили травмы различной степени тяжести, — уточнил Евгений Маслюк.

По словам подполковника, в прошлом году за аналогичный период произошли 533 аварии, в которых 22 человека погибли, а 628 пострадали.

— Если говорить о динамике, то в этом году она положительная. Наблюдается снижение количества ДТП примерно на 44%, — добавил Евгений Маслюк.

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