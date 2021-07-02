В ГИБДД рассказали, сколько автомобилей зарегистрировано в Новосибирской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, сколько автомобилей на сегодняшний день зарегистрировано в Новосибирской области. Данные об этом КП-Новосибирск сообщил начальник отдела ГИБДД управления МВД РФ по Новосибирску подполковник полиции Евгений Маслюк в пятницу, 2 июля.

— В регионе зарегистрировано более 1,2 миллиона транспортных средств. Учитывая то, что Новосибирск является мегаполисом, практически 80% от названной мной цифры находятся и эксплуатируются в столице области. За текущий год, с начала 2021 года на учет поставили более 26 тысяч автомобилей, — уточнил КП-Новосибирск Евгений Маслюк.

При этом, по информации ГИБДД, в общую цифру входят все виды и типы транспортных средств. Из них примерно 800 тысяч — это легковые автомобили.

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