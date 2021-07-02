В Новосибирске «Тойота» сбила 16-летнего подростка. Фото: ГИБДД по НСО.

В пятницу, 2 июля, в Калининском районе Новосибирска иномарка сбила 16-летнего мальчика. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— ДТП произошло в 19:30. 20-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» ехал по улице Краузе в сторону улицы Земнухова и у дома № 15 по улице Земнухова наехал на пешехода. В результате пострадал несовершеннолетний пешеход — юноша 16 лет, — прокомментировали ЧП в ведомстве.

Известно, подростка, который попал под машину, увезла «скорая помощь». По предварительным данным, врачи диагностировали юноше ушиб ноги и бедра.

На месте происшествия сейчас работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее КП-Новосибирск писала о водителе «ГАЗели», который в пятницу, 2 июля, сбил 6-летнего ребенка. Напомним, мальчик пересекал проезжую часть на самокате в сопровождении взрослого. При этом он ехал на зеленый свет. Известно, мальчика госпитализировали.

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