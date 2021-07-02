В Новосибирске 2 июля закроют маршрут трамвая № 13

Транспорт перестанет ездить временно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 2 июля, в Новосибирске закроют маршрут трамвая № 13. Ограничения начнут действовать с 23:00. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

— Закрытие маршрута связано с ремонтом теплотрассы на улице Серебренниковской в районе здания № 14, — уточнили в мэрии.

Известно, трамвайный маршрут № 13 не будет работать до 15:00 субботы, 3 июля. На период ремонтных работ на теплотрассе городские власти увеличат число трамваев № 5. Известно, этот транспорт ездит по маршруту «Сад Мичуринцев — Золотая горка».

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