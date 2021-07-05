«Сибагро» в три раза увеличило инвестиции на растениеводство в Новосибирской области

Фото: sibagrogroup.ru

Парк сельскохозяйственных машин предприятия будет обновлен на четверть за счет приобретения 27 новых зерноуборочных комбайнов и другой высокопроизводительных техники, в том числе пяти современных посевных комплексов, трех прицепных опрыскивателей и тракторов. Часть механизмов уже поставлена и используется в текущих полевых работах.

Потребность в новой технике связана с увеличением сельхозугодий в регионе.

- Только в этом году посевные площади холдинга в Новосибирской области увеличились на 17% - до 75,5 тысячи гектаров, в том числе за счет приобретения пашни в Коченевском районе. Приобретаемая техника будет задействована для обработки участков ярового сева, площади которого существенно выросли, - пояснил директор предприятия Сергей Горбачев.

Холдинг «Сибагро» с 2019 года активно развивает растениеводческое направление во всех регионах присутствия. Новосибирск стал площадкой для отработки высокоинтенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, которые в дальнейшем масштабируют на других предприятиях холдинга. Так, в этом году в Новосибирской области на опытной площадке (76 гектаров) реализуется пилотный проект по использованию минеральных удобрений и биокомпоста на основе птичьего помета. Другой пилот благодаря применению новой технологии позволит увеличить урожайность зерновых до 60 центнеров с гектара.

Использование качественного семенного материала, инновационные технологии, усовершенствованная система минерального питания и защиты растений позволяют растениеводам свинокомплекса «Сибагро» в Новосибирской области добиваться стабильно высоких результатов: по итогу уборочной компании прошлого года урожайность превысила среднюю по Новосибирской области в два, а местами - в три и более раз - 32,9 центнера с гектара против средней урожайности по региону 18,2 центнера с гектара.

СПРАВКА КП

Свинокомплекс «Кудряшовский» производит свыше 93% всей свинины Новосибирской области. Предприятие было основано в 1975 году, с 2019 года свинокомплекс входит в состав «Сибагро». В настоящее время производственные мощности «Кудряшовского» включают три свиноводческих очереди (одна - в Криводановке и две - в Колывани), собственный комбикормовый завод и один из крупнейших в холдинге цех растениеводства с земельным фондом свыше 80 тысяч гектаров. Объемы производства: 245 тысяч голов свиней единовременного содержания, 60 тысяч тонн свинины в год.