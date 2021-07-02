Полиция ищет водителей, которые заправлялись на взорвавшейся в Новосибирске заправке. Фото: Евгений КОЧКИН

Полиция объявила розыск водителей, которые заправлялись на взорвавшейся в Новосибирске заправке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области в пятницу, 2 июля.

— Следствие установило, что в период времени с 16:00 до 18:15 на территории АГЗС машины автомобилистов заправляли сжиженным углеводородным газом, который не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, — уточнили в ведомстве.

Полицейские просят всех, кто в тот день, в указанный временной период, заправлялся на АГЗС, обратиться в отдел полиции № 6 «Октябрьский» на улице Грибоедова,37. Кроме того, можно позвонить по телефонам: (383) 232-17-70, 232-17-94, или по номеру регионального СК — (383) 203-57-39.

Напомним, инцидент, потрясший всю страну, произошел 14 июня 2021 года. В тот день на заправке на Гусинобродском шоссе случился пожар, за которым последовали несколько мощных взрывов. В результате случившегося пострадали как минимум 30 человек. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

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