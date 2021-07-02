В Новосибирске 20-летний водитель «ГАЗели» сбил 6-летнего мальчика на самокате

Ребенка увезла «скорая помощь». Фото: ГИБДД по НСО.
В пятницу, 2 июля, в Кировском районе Новосибирска «ГАЗель» сбила 6-летнего ребенка. Об инциденте сообщили в региональной ГИБДД.
— ДТП произошло примерно в 17:30. 20-летний водитель «ГАЗели» двигался по улице Зорге и у дома № 117/2 наехал на маленького пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате аварии пострадал мальчик 2015 года рождения, — уточнили в ведомстве.
Ребенка с места происшествия увезла «скорая помощь». Предварительно ему диагностировали перелом правой ключицы.
В ГИБДД отметили, мальчик ехал по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, а также был в сопровождении взрослого.
В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбирается полиция. Проводится проверка.
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