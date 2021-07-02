В Новосибирске на Бердском шоссе загорелась иномарка: это попало на видео

В результате ЧП никто не пострадал.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
В пятницу, 2 июля, на Бердском шоссе загорелась иномарка. Кадры с места ЧП появились в соцсетях. Также пожар снял на видео корреспондент КП-Новосибирск.
Пламя полностью объяло машину. Фото: "Инцидент Новосибирск"
— Горит иномарка на Бердском шоссе. На месте работают пожарные. В результате ЧП на этом участке дороги образовалась серьезная пробка, — сообщил корреспондент издания.
На месте Чп работают пожарные. Причина ЧП устанавливается. Фото: "Инцидент Новосибирск".
Инцидент прокомментировали и в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, сообщение о возгорании огнеборцы получили в 19:48.
— Пожарно-спасательные подразделения выехали на тушение автомобиля Hyundai Solaris. На момент прибытия машина была полностью в огне. На месте ЧП находился владелец авто — он не пострадал, — уточнил Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Новосибирской области.
В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать пожарные. Что стало причиной возгорания иномарки, установят специалисты.
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