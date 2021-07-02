Какие новые правила пользования самокатами введены в Новосибирске в июле 2021 года: объяснили в мэрии

Власти города подписали соглашение с еще одной кикшеринговой компанией — Whoosh. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие новые правила пользования самокатами введены в Новосибирске в июле 2021 года стало известно в пятницу, 2 июля. Так, власти города подписали соглашение с еще одной кикшеринговой компанией — Whoosh. Ранее аналогичный документ был подписан с организацией Urent. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-центре мэрии.

— Соглашение с двумя компаниями подписано на одинаковых условиях. Теперь допустимая общая скорость движения электросамокатов составляет 20 километров в час. А в час пик — 15 километров в час. Кроме того, расширили список мест, где движение самокатов запрещено. Среди них — «Монумент Славы», «Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны», «Монумент Славы первомайцам, погибшим в 1941-1945 гг.» и мемориальный комплекс «Звезда», — уточнили КП-Новосибирск в мэрии.

В пресс-центре добавили, что при подписании соглашений стояла цель — достигнуть одинаковых отношений с двумя кикшеринговыми компаниями.

— В настоящий момент соглашение с Urent, подписанное ранее, обновили, чтобы оба документа соответствовали друг другу, — добавили в мэрии.

Напомним, соглашения регламентируют и допустимые места парковок электросамокатов. Так, их нельзя парковать в парках и скверах, на газонах, автопарковках, тротуарах. Кроме того, запрещено оставлять электросамокаты у остановок общественного транспорта ближе 15 метров. Известно также, у входа на станцию метро электросамокат можно ставить не ближе 15 метров и не ближе 30 метров от памятников культуры.

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