Погода в Новосибирске на 3 июля 2021 года: самое время позагорать

В Новосибирске температура днем поднимется до +30 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 3 июля 2021 года будет жаркой и солнечной. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— Днем столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов, а ночью опустятся всего до +17...+19 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — обещают метеорологи. — В Новосибирской области температура воздуха составит +33 градуса.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +26..+28 градусов. Ночь тоже будет теплая +18...+21 градус. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.

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