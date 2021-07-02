Под Новосибирском загорелся частный жилой дом: на месте работают пожарные. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 2 июля, в селе Каменка Новосибирской области загорелся частный жилой дом. Кадры с места ЧП появились в соцсети.

— Огонь охватил целиком дом и вырвался на крышу, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как огромное пламя охватило строение. По словам очевидцев, на месте происшествия сейчас работают пожарные.

— Дом вспыхнул в начале улицы Калинина. В данный момент пожар локализован, дымятся остатки. На месте работают несколько пожарных машин, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

В ГУ МЧС по Новосибирской области также прокомментировали инцидент. В ведомстве уточнили, открытым огнем горели двухэтажный жилой дом, гараж и баня.

— Площадь пожара, по оперативной информации, составляет около 200 квадратов. Со слов хозяйки, в доме на 1-м этаже находился газовый баллон. В 16:33 открытое горение ликвидировано. Сейчас на месте остаются силы пожарно-спасательного подразделения для разборки и проливки конструкций, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

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