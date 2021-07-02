Пробки в Новосибирске на вечер 2 июля 2021 года: на Ипподромской не проехать

Пробки достигли 6 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на вечер 2 июля 2021 года начали сковывать городские дороги. По данным сервиса «2GIS» заторы достигли 6 баллов.
На правом берегу сложно проехать на улице Ипподромская, Фабричная и Большевистская. Небольшой затор образовался недалеко от станции метро «Октябрьская» и поворачивает на улицу Восход. Так же сложно проехать на улице Добролюбова, Красный проспект и Вокзальная магистраль.
На левый берег сложно уехать, пробка начинается уже с Димитровского моста и заканчивается только площади Труда. Оттуда она поворачивает на улицу Широкая и Станционная. Так же заторы образовались на улице Новогодняя, Петухова и Хилокская.
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