Полицейские поймали хакера, укравшего 6 миллионов рублей из банкомата под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали мужчину, укравшего из банкомата в Бердске 6 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 2 июля, КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Злоумышленником оказался 35-летний житель Искитима. Он безработный, ранее судим не был. После задержания похищенные деньги изъяли частично, — уточнил КП-Новосибирск источник.

В отношении хакера возбудили уголовное дело по статье 158 часть 4 УК РФ «Хищение в особо крупном размере». Известно, что сибиряка арестовали. В настоящий момент расследование преступления продолжается.

Ранее сообщалось, в конце мая хакер открыл банкомат «Сбербанка» в одном из ТЦ Бердска штатным ключом. Затем внес в программное обеспечение изменения. Таким образом ему удалось похитить 6 миллионов рублей и скрыться с места преступления.

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