В Заельцовском парке появятся экотропы и трассы для скандинавской ходьбы

Обновленный Заельцовский парк откроют в октябре. Фото: пресс-служба правительства НСО

В Заельцовском парке Новосибирска в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с соблюдением графика идут работы по благоустройству. Общая сумма контракта составляет более 170 миллионов рублей. 1 июля в ходе выездного совещания министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов проконтролировал ход работ по проекту.

— Работы выполнены на 30%. Открыть обновленный парк планируем раньше срока — в октябре, хотя срок выполнения работ по контракту стоит до 1 июня 2022 года, — прокомментировал Денис Архипов. — Важная задача выполнить все объекты в одном архитектурном и визуальном стиле.

В парке заменят покрытие центральной аллеи. Там теперь вместо асфальта будет тротуарная плитка. Также там сделают дорожки из тактильной плитки для лиц с ограниченными возможностями. В парке появятся экотропы для прогулок, трассы для скандинавской ходьбы, велодорожки вдоль центральной аллеи. Будут установлены новые площадки для разных возрастов и современных спортивных комплексов, а также монтаж видеокамер и системы оповещения «Гражданин-полиция».

Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Новосибирской области находится на контроле Правительства региона.

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