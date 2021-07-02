В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 7 человек: самому старшему было 83 года

Новые данные опубликовал оперштаб региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 2 июля, стало известно, что еще 7 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб области.

-Среди умерших — мужчины в возрасте 67 лет, 69 лет, 71 год, а таже женщины в возрасте 64 года, 74 года, 71 год, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 079 человек,- говорится в официальном сообщении.

В реанимации на сегодняшний день находятся 366 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 83 пациента.

Всего за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 171 жителя Новосибирской области. Так, с начала пандемии уже 47 169 сибиряков заболели коронавирусом, среди них — 3177 детей. При этом с начала вспышки 41 839 жителей региона выздоровели.

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